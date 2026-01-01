Allegri: “Fullkrug domani verrà in panchina. Pulisic vedremo come starà, Pavlovic ha la febbre”

01/01/2026 | 17:19:07

Allegri ha presentato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari: “Mercato? Se chi deve decidere di cambiare le cose non lo fa inutile stare a parlarne. Le cose si fanno, non si dicono. Fullkrug è arrivato subito e domani sarà a disposizione, sono molto contento del suo arrivo. Dobbiamo sapere che ora bisogna alzare l’asticella, più si va avanti e più non hai tempo per recuperare. Fullkrug? Verrà in panchina, qualcuno giocherà sicuramente. Magari spezzerò un po’ la partita, tanto pensi una cosa e ne succede un’altra. L’importante è recuperare tutti. Pulisic fino a ieri ha lavorato a parte, vediamo come starà domani. Pavlovic viene con noi ma ha avuto un attacco febbrile e vediamo come sta domani”.

Foto: X Milan