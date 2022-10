Allegri: “Formazione? Non è importante se la difesa sarà a tre o a quattro”

Durante la sua conferenza stampa, Massimiliano Allegri parla anche della formazione che scenderà in campo domani contro il Maccabi Haifa: “Devo ancora decidere la formazione tra chi resta fuori dei difensori, a centrocampo devo valutare. Non è importante se difesa a tre o quattro, è importante migliorare e continuare ancora dopo la prestazione di Bologna. Contro il Bologna, per 5 minuti alla fine del primo tempo siamo stati troppo lunghi, domani dobbiamo dare seguito alla prestazione”.

Foto: twitter Juventus