Allegri: “Fabregas? È un allenatore giovane, avrà un’ottima carriera”

17/01/2026 | 12:32:12

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Lecce. Queste le sue parole:

“Cosa ci manca contro le piccole? Si può e si deve migliorare tutto. Servirà ordine, pazienza, compattezza e concretezza. Sono queste le cose che ti fanno vincere le partite. Cosa hanno più di noi Inter e Napoli? E’ una questione degli ultimi anni. L’Inter ha sempre o vinto lo scudetto o finita seconda. Il Napoli ne ha vinti due negli ultimi tre anni. E noi abbiamo cambiato il 55% della rosa. Il futuro del Milan passa attraverso il risultato finale e dall’entrare nelle prime quattro. Il calcio italiano, per come è fatto, non permette a livello economico a una big di rimanere fuori dalle prime quattro. È una responsabilità. La squadra è fortunata? La fortuna è una componente della vita. Più vai a cercartela, meglio è. Penso sia una mancanza di rispetto parlarne, per tutti noi. Ma non perdiamo di vista l’obiettivo finale. Una qualità della squadra è l’umiltà di capire i propri limiti. Fabregas? È un allenatore giovane, ha un’ottima carriera davanti a sé. Nel calcio è difficile usare i se e i ma, c’è stata una bella partita interpretata bene da entrambe”.

Foto: X Milan