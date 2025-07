Allegri: “Estupinan sarà importante per noi. Ora dobbiamo trovare altri giocatori funzionali”

25/07/2025 | 12:50:49

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, presentando l’amichevole di domani contro il Liverpool: “Io invidioso di Slot? Non lo sono perché la società sta lavorando bene sul mercato. Estupinan è arrivato e per noi sarà importante. Ora dovremo trovare altri elementi bravi e funzionali sul mercato al nostro organico. Leao? Contro l’Arsenal mi è piaciuto. Sia lui che il resto della squadra. Abbiamo disputato una buona gara sotto il profilo difensivo e potevamo essere più incisivi sotto porta, ma qualcosa abbiamo creato. Domani affrontiamo il Liverpool che è campione d’Inghilterra, ha vinto campionati e Champions. E’ un test importante e dobbiamo fare una prestazione migliore rispetto a quella contro l’Arsenal”.

FOTO: X Milan