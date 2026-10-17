Allegri: “Essere preoccupati non serve a niente. Gli episodi non ci stanno girando a favore. Testa alla Champions”

17/10/2026 | 17:15:14

Massimiliano Allegri commenta a DAZN la sconfitta con il Venezia: “Bisogna pensare alla Champions martedì. Loro si sono difesi molto bene, ma non abbiamo sfruttato bene delle occasioni favorevoli. Essere preoccupati non serve a niente. Bisogna fare girare gli episodi dalla nostra parte. Mentre mercoledì ci siamo disuniti, oggi invece abbiamo attaccato bene. Bisogna pensare in positivo perché i valori ci sono. Non ho sentito il presidente De Laurentiis. Capisco gli umori, ma va ribaltata la situazione in campionato e in Champions. Va fatto un gol in più degli altri perché la squadra potrebbe subire psicologicamente la botta”.