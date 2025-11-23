Allegri: “Era importante recuperare tutti. Il nostro obiettivo resta tornare in Champions”

23/11/2025 | 20:31:55

Max Allegri ha parlato a Dazn prima della sfida tra Inter e Milan, le dichiarazioni: “Era importante per noi recuperare un po’ tutti i giocatori, purtroppo tra la penultima e l’ultima sosta abbiamo avuto pochi giocatori e abbiamo dovuto fare più una gestione di allenamento. Avere tutti a disposizione alza il ritmo dell’allenamento, in settimana abbiamo lavorato bene e stasera è una partita molto complicata, difficile, l’Inter è una squadra forte. È importante fare una bella prestazione per poi iniziare il percorso che ci porterà a marzo. Bartesaghi? Sta crescendo, è un giocatore con partite nelle gambe ma sicuramente affidabile e di grande futuro. Rabiot è stato fuori tanto tempo, non so quanti minuti avrà nelle gambe. Però stasera è una partita in cui ci vorrà grande cuore, determinazione e soprattutto grande tecnica. L’approccio? È un aspetto molto importante, con la Roma abbiamo fatto i primi 25 minuti che consegnavamo sempre palla a loro sotto pressione. Bisogna essere più lucidi, più sereni quando abbiamo la palla perché abbiamo ottime qualità tecniche. Stasera chi vincerà più duelli vincerà la partita. È una partita meravigliosa, una serata meravigliosa. Si lavora per vivere queste serate con un’adrenalina pazzesca. Se vinceremo saremo contenti, altrimenti continueremo a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo di rientrare nelle prime 4”.

foto x milan