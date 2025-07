Allegri: “Entusiasta del mio ritorno al Milan. Siamo uno dei primi club al Mondo e si gioca per vincere”

11/07/2025 | 09:40:16

Evento con gli sponsor in casa Milan, con Massimiliano Allegri, Igli Tare e Giorgio Furlani protagonisti.

Il tecnico toscano ha così parlato ai media presenti: “Abbiamo iniziato da una settimana e stiamo lavorando, per ora, bene. Poi fino a che non iniziano le partite siamo tutti bravi, conta quando iniziano le partite. Abbiamo iniziato la stagione e la stiamo preparando al meglio. Sappiamo delle difficoltà che incontreremo ma soprattutto dell’importanza di questa stagione. Sono molto contento”.

Allegri ha commentato anche il suo ritorno al Diavolo e la chiamata di Tare nello specifico: “Quando sono stato chiamato da Tare per la prima volta al telefono e quando ho incontrato l’amministratore Giorgio Furlani, lì già si erano creati i presupposti per un lavoro insieme: di questo sono molto contento. Per me tornare al Milan è una cosa fantastica, sono molto entusiasta. C’è molto da lavorare perché quando inizia la stagione sul campo contano i fatti. In questo momento c’è grande unità di intenti e condivisione di tutte le cose del quotidiano: è utile per dare una linea unica a tutti quelli che lavorano nel Milan. Siamo in uno dei primi club al mondo, di questo dobbiamo avere grande rispetto e il rispetto possiamo conquistarlo solamente lavorando con grande serietà, professionalità ma soprattutto portando i risultati”.

Foto: X Milan