Allegri è una furia con Maresca e viene espulso. Grida verso la tribuna: “Dov’è Rocchi?”

Furia Allegri! Il tecnico della Juventus è stato espulso nel finale di Atalanta-Juventus per vistose proteste nei confronti dell’arbitro Fabio Maresca. Allegri per protesta si toglie tutto, giacca, cravatta e quasi anche la camicia. Ma non solo. Subito dopo la sanzione da parte del direttore di gara, prima di entrare negli spogliatoi, il livornese si è rivolto verso la tribuna e urlato “Dov’è Rocchi?”, con chiaro riferimento al designatore arbitrale Gianluca Rocchi.

Foto: Allegri Instagram