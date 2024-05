Allegri è tornato alla Continassa: vertice Juve in corso

Massimiliano Allegri è tornato da pochi minuti alla Continassa. in corso un vertice alla presenza di Cristiano Giuntoli per tirare le somme dopo i recenti eventi. Possibile che la Juve concordi un’uscita anticipata all’interno di una situazione comunque già da tempo scandita per la prossima stagione. O che proceda direttamente all’esonero. Bisogna capire anche la situazione dello staff: resterà in presenza di un addio di Allegri (come fece Martusciello con Sarri per qualche giorno, il riferimento è a Landucci e a Magnanelli) oppure seguirà eventualmente Max? Ricordiamo comunque che Paolo Montero è partito con la Primavera impegnata domani a Frosinone e deve scontare una squalifica. Fino a questo momento Montero non è stato coinvolto, ma tutto è aperto e vedremo gli altri sviluppi.

Foto: Allegri Instagram