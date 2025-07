Allegri e le altre offerte: “Quella più importante me l’ha fatta il Milan, ha un fascino meraviglioso”

07/07/2025 | 14:35:39

Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa di presentazione come allenatore del Milan, ha parlato anche del suo passato alla Juventus e della scelta rossonera nonostante le altre offerte: “La Juventus posso solo ringraziarla per l’opportunità che mi h a dato. Ringrazio chi mi ha sostenuto nel lavoro quotidiano. L’offerta più importante per me era il Milan, sono contento ed entusiasta di iniziare questa stagione. Il Milan ha un fascino meraviglioso”.

FOTO: X Milan