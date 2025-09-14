Allegri e la battuta su Rabiot: “E’ un po’ vagabondo”

14/09/2025 | 20:40:52

Intervenuto a DAZN, Allegri si è lasciato andare a una battuta su Rabiot prima della partita contro il Bologna: “Quanto è importante è quel vagabondo di Rabiot? “Un po’ vagabondo è. Aveva fatto bene anche le partite precedenti, gli sono stati annullati due gol. Speriamo tutti che stasera faccia gol, è un buon giocatore, è il centravanti del Milan, siamo tutti contenti di averlo. Dobbiamo essere bravi stasera a trovare la vittoria contro un Bologna che è ormai una realtà del campionato italiano e poi continuare nel lavoro”.

FOTO: X Milan