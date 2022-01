Allegri: “Dybala? Non doveva giocare 86 minuti, vediamo domani come sta”

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato di Paulo Dybala in conferenza stampa: “Vediamo dopo l’allenamento come stanno, Dybala non doveva giocare 86 minuti e vediamo come sta. Domani è una partita a sé, in uno stadio meraviglioso contro la squadra più forte del campionato che arriva in un momento esaltante. Sarà una bellissima partita che non deve intaccare il nostro cammino qualsiasi sia il risultato. Sabato poi arriva l’Udinese, domani dobbiamo giocare con entusiasmo e voglia e intelligenza cercando di portare a casa questa Supercoppa”.

FOTO: Twitter juventus