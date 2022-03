Allegri: “Dybala, nessun caso: hanno fatto una richiesta e io ho detto no. Loro hanno capito”

Giorno di vigilia in casa Juventus, che domani affronterà la Salernitana. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato della situazione di alcuni giocatori: “Stamattina abbiamo provato alcune soluzioni, ci sono alcuni giocatori come Chiellini, Dybala e Bernardeschi che stanno bene ma non hanno i novanta minuti delle gambe”.

Il tecnico commenta le voci che riguardano un possibile caso-Dybala, dal momento che questa mattina si è parlato di una discussione fra tecnico e calciatore: “La situazione è semplice, loro hanno fatto una richiesta e io ho detto no. Ma davvero non è successo niente, sono stati bravi perché hanno capito: ora siamo in ritiro per stare tutti insieme, ci riposiamo e restiamo sereni”.

Foto: Twitter Juventus