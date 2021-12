Allegri: “Due punti buttati contro un ottimo Venezia. Paghiamo un blackout di 10-15 minuti”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Venezia: “Il primo tempo abbiamo fatto bene, creando e calciando in porta. C’è stato un blackout di 10-15 minuti fino al gol del Venezia, ci era successo anche a Salerno. Solo che lì eravamo stati fortunati, avevano preso il palo, oggi invece no. Bastava avere la pazienza di giocare 2-3 palle sulle punte e far passare quel momento, invece non ci siamo riusciti. Sono due punti buttati contro un ottimo Venezia”. Foto: Twitter Juventus