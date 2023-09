Allegri: “Dopo Udine non ero contento. Troppi elogi che non capivo. Stasera buona gara”

Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro l’Empoli.

Queste le sue parole: “Oggi abbiamo fatto una buona partita contro l’Empoli che è sempre fastidioso. Siamo stati lucidi, difensivamente abbiamo sofferto niente, abbiamo creato molto e dovevamo fare più gol. Venivamo da due partite non buonissime. Dopo Udine non ero contento, perchè il secondo tempo non abbiamno fatto beme e non capisco gli elogi arrivati dopo quella partita. Stasera abbiamo fatto bene. Weah era un po’ stanco, mi sembrava avesse bisogno di venire in panchina e poi devo cominciare a capire quali sono gli uomini che possono cambiare la partita; lui è uno di questi. Stiamo lavorando sull’intesa tra centrocampo e attacco, bisogna trovare il tempo giusto contro difese molto alte e possiamo far meglio, soprattutto dal punto di vista della precisione”.

Come va l’intesa Vlahovic-Chiesa? “Sta crescendo. Contento per Federico che ha fatto gol, dispiace per Vlahovic che ha sbagliato il rigore, ma lui oggi ha fatto una buona partita, tecnicamente valida. Sono stati vicini e possiamo solo che migliorare. C’è bisogno di tutti per cercare di arrivare tra le prime quattro”

Dove può migliorare questa Juventus? Oggi Locatelli ha fatto una buona partita. Con il Bologna abbiamo fatto fatica, soprattutto nel primo tempo, poi gli episodi a volte vanno bene a volte vanno contro. Dobbiamo trovare una condizione accettabile che ci faccia correre tra ottobre e novembre, Miretti è bravo a smarcarsi, deve migliorare nel dare via la palla di prima e nel fare gol. Ma sono contento”.

Foto: twitter Juve