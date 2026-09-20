Allegri: “Dopo la sosta dobbiamo migliorare di sicuro. Al rientro abbiamo nove partite, ci sarà bisogno di tutti”

20/09/2026 | 15:16:46

Il tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato con la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Bilancio di questo inizio stagione? La squadra in termini di punti ha fatto bene ma se facciamo delle prestazioni buone e non prendiamo punti non va bene. Anche oggi abbiamo rischiato quindi qualcosa qua va migliorato. Quello che abbiamo fatto non basta per scalare la classifica: dopo la sosta dobbiamo migliorare di sicuro. Neres? L’ultima partita intera l’ha giocata a gennaio: è passato un anno, è quasi come se si fosse fatto un crociato. Nella sosta faremo due amichevoli per mettere in condizione lui, Beukema, Badiashile. Al rientro abbiamo nove partite, tante trasferte, ci sarà bisogno di tutti”.

Foto: X Napoli