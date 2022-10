Allegri: “Dopo due vittorie forse qualcuno si era illuso”

Alla vigilia della delicatissima sfida contro il Maccabi Haifa, in Champions, che potrebbe condannare o dare speranze per quel che riguarda il percorso europeo della Juventus, il tecnico bianconero Max Allegri ha parlato rifacendosi anche alla pesante sconfitta subita contro il Milan in campionato: “Fare paragoni con le squadre che ho allenato in passato non serve a nulla, questa è un’ottima squadra che deve crescere. Dopo tanti anni di vittorie c’è un tempo necessario per ricostruire, noi facciamo tutto il possibile per tornare a vincere il prima possibile ma al momento siamo ancora sull’altalena, dopo due vittorie qualcuno si era illuso”.

Foto: instagram Allegri