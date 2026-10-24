Allegri: “Dopo 25 anni non sono lucido per analizzare la partita. Da quest’anno ho cambiato, giochiamo tutti all’attacco”

24/10/2026 | 20:16:03

Max Allegri ha parlato a Dazn dopo Napoli-Roma: “Abbiamo avuto la palla del 3-0 che avrebbe chiuso la partita, poi abbiamo subito la rimonta. Ho cambiato dall’inizio dell’anno, voglio giocare con tutti all’attacco, se servirà metterò anche quattro punte. Sono arrabbiato per il finale della partita, non sono troppo lucido nell’analizzare la gara, dopo 25 anni può capitare. De Bruyne? Non le potrà giocare tutte. Badiashile? Valuteremo nelle prossime 48 ore questo infortunio. Il bicchiere come è questa sera? Non sono nelle condizioni di lucidità per poterlo dire”.

foto x napoli