Allegri: “Domani un test importante. Leao procede bene, Maignan in porta con il Lecce”

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa il match in programma domani alle 20:45 tra Udinese e Milan. Le sue parole:

“So solo che la squadra viene da due vittorie. Domani affrontiamo una squadra molto difficile, fisica, che ha giocatori tecnici. È un test molto importante, i ragazzi lo sanno e ne abbiamo parlato. Bisogna dare continuità alle due vittorie fatte, siamo all’inizio del percorso e domani abbiamo una possibilità importante, sapendo che giochiamo contro una squadra molto difficile da battere. Leao e Maignan? Leao sta procedendo bene: speriamo di averlo a disposizione per il Napoli. Maignan è a posto, è sereno: martedì sarà in porta con il Lecce.”

FOTO: X Milan