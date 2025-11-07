Allegri: “Domani sarà una partita brutta. Recuperiamo Pulisic. Rabiot e Gimenez tornano dopo la sosta”

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Parma.

Queste le sue parole: “Domani sappiamo che affronteremo una squadra che in campo ha sempre lottato in ogni partita, anche nell’ultima nonostante fosse in 10. Alzano molto la palla, davanti hanno Pellegrino che è molto bravo nei duelli aerei, giocare lì non è mai semplice e il Milan ci ha perso l’anno scorso, è un campo complicato. Poi noi tra Pisa e Cremonese abbiamo fatto solamente un punto. Sicuramente non sarà una partita bella, loro ti fanno giocare male: alzando la palla, la partita sarà molto spezzettata. Noi non vinciamo in trasferta da Udine. Abbiamo recuperato Pulisic, che sarà a disposizione, Jashari e Estupinan hanno migliorato la loro condizione. Rabiot e Gimenez torneranno dopo la sosta”.

Foto: sito Milan