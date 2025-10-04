Allegri: “Domani sarà importante fare una bella prestazione. Jashari? Penso ci vorrà ancora un mesetto”

04/10/2025 | 12:14:52

Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus–Milan. Queste le sue parole:

“Un pareggio domani? Per raggiungere l’obiettivo finale, abbiamo bisogno di ottenere un punteggio minimo che, per il quarto posto, si aggira di solito sui 72-74 punti. L’importante domani è fare una bella prestazione, molto tecnica, contro una squadra che pressa molto e che segna sempre. Jashari? Spero rientri presto, ma credo ci voglia ancora circa un mese: ha iniziato a correre sulla sabbia, ma serve ancora pazienza.”

Foto: X Milan