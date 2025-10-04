Allegri: “Domani non sarà una mia rivincita. Tomori è a disposizione, Leao e Nkunku stanno crescendo di condizione”

04/10/2025 | 11:57:32

Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha chiarito di non sentire il bisogno di una rivincita nei confronti della Juventus:

“Se sento il bisogno di una rivincita personale contro la Juve? Assolutamente no. Quando sono andato alla Juventus, ho ringraziato il Milan e i tifosi per i quattro anni trascorsi con loro. Ora devo ringraziare la Juventus. Domani non sarà una mia rivincita, ma una bellissima partita in cui, fortunatamente, mi siederò in panchina. Tecnicamente, bisognerà giocare una bella partita. L’importanza della difesa? Con il Napoli potevamo fare anche meglio, come nella situazione in cui abbiamo concesso il rigore. Tomori e Leao? Fikayo è totalmente a disposizione. Rafa ha fatto una bella settimana e sta crescendo di condizione, come Nkunku. Domani dobbiamo alzare ancora di più il livello di attenzione per portare a casa il risultato”.

Foto: X Milan