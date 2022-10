Allegri: “Domani giocheremo una grande gara. Questo è poco ma sicuro”

Due vittorie consecutive e un morale che inizia ad essere leggermente più alto. La Juventus si appresta ad affrontare i Campioni d’Italia del Milan (domani ore 18:00) in un match importantissimo per il prosieguo della stagione. Max Allegri però, in conferenza stampa, ha parlato in modo chiaro e ribadendo un concetto: “Domani sicuramente la squadra disputerà una grande gara, questo è poco ma sicuro. Poi conosciamo le difficoltà della partita, giochiamo contro il Milan che è campione d’Italia con giocatori importanti e con grande tecnica. Sarà sicuramente una gara bella da giocare. Tanto se riusciamo a fare risultato abbiamo superato il test, altrimenti anche in caso di buona prestazione ma con risultato negativo il test non sarà superato”.

Foto: instagram Allegri