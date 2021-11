Allegri: “Dobbiamo trovare un modo per uscire dalla tempesta. La rincorsa può essere divertente”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha presentato in conferenza stampa la gara che vedrà impegnati i bianconeri domani sera all’Arechi contro la Salernitana.

Queste le sue parole: “La gara di Salerno sarà una gara complicata anche per la questione ambientale perché loro hanno un pubblico molto caldo e passionale. Dobbiamo fare di più perché quello fatto ora non basta”.

Sui moduli: “In questo momento ci vuole ordine e serenità. Io non mi sono mai inventato niente. Fortunatamente abbiamo ancora tanti obbiettivi da raggiungere in Champions, in Coppa Italia e la Supercoppa e poi abbiamo una rincorsa in campionato che può essere divertente. Dobbiamo trovare un modo per uscire dalla tempesta e non combattere la tempesta, anche perchè rischieremmo di farci male”.