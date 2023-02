Allegri: “Dobbiamo pensare a una gara per volta. E’ un’esperienza anche bella da vivere, che crea stimoli e ti fa crescere”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “La Fiorentina stava venendo avanti per pareggiare la partita. Nella confusione ci vuole molta attenzione, i ragazzi hanno difeso bene e c’è stato il gol annullato per fuorigioco come il nostro. Sono contento per quello che hanno fatti i ragazzi. Siamo ad un punto dal settimo posto e per il momento è un buon risultato”.

Come ha visto la prova di Chiesa e Di Maria dietro a Vlahovic?

“Davanti abbiamo avuto occasioni e giocato con buona velocità. Giocare contro la Fiorentina non è mai semplice, ma la squadra ha fatto una bella partita. Siamo partiti con Chiesa a sinistra e Di Maria a destra, avendo superiorità sulla destra. Quando Amrabat ha iniziato a seguire Di Maria, da quella parte ci ho messo Chiesa per attaccare Biraghi alle spalle. Federico deve giocare più dentro al campo, ma sta migliorando e deve mettersi a disposizione della squadra come tutti”.

Riproporrà il tridente con il Nantes? “Al Milan giocavo con quattro giocatori offensivi, come al Cagliari e in certi casi alla Juve. Ci sono degli equilibri della squadra e momenti della stagione in cui la squadra può sostenere una certa formazione. Stasera i ragazzi sono stati molto bravi”.

Sul momento: “Dopo la sentenza dopo la partita di Napoli c’è stata una bella reazione con l’Atalanta e una gara steccata col Monza. Dobbiamo raggiungere le squadre che ci stanno davanti e in due partite siamo arrivati ad un punto dal settimo posto. Saremmo secondi a 44 punti, ma dobbiamo pensare a raggiungere le squadre che ci stanno di sopra. Un’esperienza anche bella da vivere, che crea stimoli e ti fa crescere”.

Foto: twitter Juve