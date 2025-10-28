Allegri: “Dobbiamo migliorare sia in difesa che in attacco. I gol di Gimenez arriveranno”

28/10/2025 | 23:29:32

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo Atalanta-Milan: “Abbiamo sbagliato un po’ tecnicamente sia per stanchezza che per la forza dell’Atalanta: ciò ha portato ad un primo tempo abbastanza sottotono dove abbiamo preso un goal evitabile. Nella ripresa siamo molto migliorati, dove abbiamo avuto delle situazioni abbastanza favorevoli. Ho detto ai ragazzi che serve mantenere l’equilibrio: noi dobbiamo andare avanti come abbiamo sempre fatto nonostante le difficoltà che si possono incontrare. Leao? Aveva un problema all’anca contro il Pisa. Stasera non stava benissimo e chi è subentrato davanti ha fatto molto bene. Vincere le partite è sempre complicato, ma sono soddisfatto dello spirito del gruppo. Giocare con umiltà e rispetto sapendo che per portarla a casa bisogna fare a casa. Dobbiamo pensare a subire meno goal così come serve migliorare anche davanti. Gimenez? Lui è un giocatore importante per il Milan. Ci sta dando una grossa mano in fase difensiva. Sono convinto che lui deve pensare a lavorare e i goal poi arriveranno. Insieme si può solo andare avanti”.

foto x milan