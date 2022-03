Allegri: “Dobbiamo migliorare nel controllo della partita. Dybala? L’importante è averlo”

Con la vittoria di stasera la Juventus ha centrato il quindicesimo risultato utile consecutivo preparandosi al meglio per la partita di mercoledì in Champions contro il Villarreal. Subito dopo il fischio finale Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn partendo dalla prestazione di Morata: “Ha un livello tecnico tra i primi d’Europa. Se gioca spalle alla porta fa più fatica, se gioca negli spazi diventa più bravo e mette in campo le sue caratteristiche”.

Sulla partita: “Sul piano tecnico è stata una buona partita. Dobbiamo migliorare nel momento in cui controlliamo la partita. Vlahovic è entrato bene, ma deve capire i momenti per fare male all’avversario. Vincere qui non è facile, era importante per consolidare il quarto posto e prepararci al meglio per la sfida di mercoledì”.

Su Kean: “Ha fatto una buona partita. Quando gioca è sempre efficace, è importante per questa squadra. Deve migliorare nella gestione, anche tecnicamente”.

Prossima settimana c’è la Salernitana con Vlahovic e Morata in diffida, mentre dopo la sosta l’Inter: “Per noi è importante mercoledì e poi la Salernitana. Pensiamo a recuperare Dybala perché c’è bisogno di energie fresche. La squadra sta crescendo sul piano della fiducia e del palleggio”.

Su Danilo: “Funziona bene perché Danilo sa smarcarsi, e quando uno nel calcio lo fa è a metà dell’opera. È un giocatore carismatico, dà serenità alla squadra”.

Su Rabiot, criticato da Galeone: “Sta facendo una buona annata. Sembra possa fare 10 gol, ma non ce l’ha nelle caratteristiche. Deve essere più libero di andare e di fare anche qualche gol”.

Su Dybala: “Paulo ha un discorso aperto con la società ma per noi è l’importante averlo con la squadra”.

