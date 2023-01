Allegri: “Dobbiamo lavorare in silenzio e alzare l’asticella. Obiettivo minimo quarto posto”

Dopo il successo contro l’Udinese, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN: “Stiamo facendo un percorso, in questo momento qui, bello. Dobbiamo alzare l’asticella a livello di prestazione. A Cremona abbiamo fatto buona prestazione a livello di attenzione, oggi abbiamo fatto meglio. Nel secondo tempo siamo cresciuti e creato occasioni. E’ una buona condizione fisica ma soprattutto mentale. Dobbiamo continuare a lavorare in silenzio, oggi è una vittoria importante”. Poi ha proseguito spiegando il concetto di alzare l’asticella: “Bisogna andare avanti nella fase di non possesso e in quella di possesso quando eravamo un po’ precipitosi nella metà campo avversaria con cross troppo frettolosi. Nel secondo tempo McKennie è andato a fare la mezzala facendo più pressione. Sapevamo delle difficoltà che potevamo avere all’inizio ma poi tenendo la partita giusta nel primo tempo, nella ripresa l’abbiamo cambiata”.

E sulla sfida contro il Napoli: “Venerdì sarà una bellissima serata. A Napoli è sempre bello giocare, ma noi dobbiamo fare un passettino alla volta. Il Napoli è sempre favorito per lo Scudetto. Alzare l’asticella significa alzare le prestazioni”.

Infine, ha così parlato dell’obiettivo dei bianconeri: “Siamo nel gruppo scudetto?Mi fa solo che piacere. Oggi è stata una giornata bella ricordando Vialli. I tifosi ci sono stati vicini, noi dobbiamo fare un passettino alla volta e pensare a lavorare essendo precisi e puntuali nelle prestazioni della squadra. Il Napoli è davanti, il Milan anche noi dobbiamo raggiungere l’obiettivo minimo del quarto posto”.

Foto: Twitter Juventus