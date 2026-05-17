Allegri: “Dobbiamo giocare e vincere contro il Cagliari, 70 punti non bastano”

17/05/2026 | 14:45:18

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Genoa. Queste le sue parole:

“Quanto è diverso lo stato d’animo dopo questa partita? Il futuro va guardato allo stesso modo perché il futuro è domenica. Non abbiamo fatto ancora niente, dobbiamo giocare e vincere la gara perché 70 punti non bastano in questo momento. Dobbiamo preparare una partita seria e con grande equilibrio contro una squadra che sta facendo ottime cose. Oggi c’era la società presente, Cardinale ha parlato negli spogliatoi ed è stato bello soprattutto per i ragazzi. C’è da ringraziarli per quello che hanno fatto. Spiace aver buttato un po’ di vantaggio ma ora abbiamo una settimana per preparare la gara contro il Cagliari”.

Foto: X Milan