Allegri: “Dobbiamo essere concentrati per cento minuti. Nkunku? Deve essere più sereno, sono sicuro che, da qui a fine anno, farà ottime cose”

13/12/2025 | 14:24:31

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

“Se c’è un problema di approccio alle partite? Nella stagione ci sono varie fasi, all’inizio partivamo molto bene, poi iniziavamo il secondo tempo facendoci il segno della croce. Oggi è un po’ l’opposto, dobbiamo trovare l’equilibrio. Cosa spero per l’inizio col Sassuolo? Speriamo di non prendere gol… Poi giochiamo alle 12.30, siamo sotto le feste e c’è sempre un po’ quell’aria di festa in situazioni così, dobbiamo essere concentrati per cento minuti. Domani la fase difensiva dovrà essere davvero molto buona. Dobbiamo fare un altro passettino in avanti, anche per la Supercoppa, un conto è arrivarci con 3 punti, un conto no. Nkunku? Deve essere più sereno, è in un ambiente dove è stato voluto. Allenatore, società e compagni hanno piena fiducia in lui. Deve sorridere un po’ di più, glielo dico sempre. Sono sicuro che, da qui a fine anno, farà ottime cose”.

Foto: X Milan