Allegri: “Dobbiamo avere l’ambizione di arrivare alla finale di Champions”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha presentato la sfida con il Villarreal, valida per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League.

Queste le sue parole: “A marzo si decidono i campionati, la Champions, la Coppa Italia. Ci sono cinque giorni ora. Vogliamo arrivare alla sosta nella migliore delle condizioni, dovremo essere focalizzati”.

E’ una Juve da finale di Champions? “Non so se ha qualità o maturità per arrivarci, so che dobbiamo avere l’ambizione di poterci arrivare. Partecipiamo al campionato, giochiamo la Champions, la Coppa Italia e l’obiettivo deve essere sempre massimo, essere in corsa per le tre competizioni. Dovremo fare sempre il massimo, senza uscire con rimpianti. Questo non deve succedere. Domani è una finale secca che giochiamo in casa”.

Sull’inizio di stagione: “Se non avessimo passato i primi tre mesi della stagione, non saremmo a questo punto. Ora siamo un gruppo granitico, però non abbiamo fatto niente. Il pericolo è pensare di andare oltre. L’immediato è domani, poi vediamo. Sennò si parla di vittoria Champions o Scudetto. L’equilibrio è quello che ci dà più forza, non servono sbalzi d’umore, andando per aria e scendendo giù. L’equilibrio è importante, poi serve migliorare le prestazioni. Intanto siamo qui, a giocarci i quarti di Champions, un posto in Champions e la finale di Coppa Italia. Una gara come quella di domani è bella da vivere: sarà una gara complicata, ci sarà da difendere, i tifosi dovranno darci una mano, dovranno darla ai ragazzi”.

Questa è la vera Juve: “Sono arrivato che ero fermo da due anni, dove tra l’altra il calcio è cambiato un bel po’, per la pandemia, ed abbiamo iniziato con degli errori, me compreso. Ora la squadra ha raggiunto un suo equilibrio: ora siamo a marzo, nel momento decisivo. Ma vale ora come negli altri anni e a marzo dovremo essere diversi rispetto a quello che siamo da settembre a febbraio”.

