Allegri: “Dispiaciuti e arrabbiati per l’eliminazione dalla Champions. Troppa leggerezza sui gol subiti”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Massimiliano Allegri, ha così commentato la sconfitta per 4-3 della sua Juventus contro il Benfica: “Siamo stati leggeri sui gol, dopo l’1-1 abbiamo subito il 2-1 immediatamente. Poi una occasione con Vlahovic e la reazione dopo il 4-1. Siamo dispiaciuti, arrabbiati perché usciamo dalla Champions ma ora dobbiamo pensare al campionato. Sabato a Lecce dobbiamo cercare di vincere perché siamo di rincorsa. La prima parte di stagione non è bella, dobbiamo fare uno sforzo e continuare a lavorare per restare attaccati alle prime della classe. Adesso abbiamo quattro gare prime della sosta e dobbiamo fare bene, dobbiamo recuperare energie. Con tutti i ragazzi che ho a disposizione dobbiamo fare bene”. Poi ha così commentato l’ingenuità di Cuadrado sul rigore che ha regalato il vantaggio del Benfica: “Già 2-3 volte dalla parte destra venivamo infilati, abbiamo regalato il terzo gol… Ma è inutile dire cosa potevamo fare meglio, ora pensiamo alle prossime: la prossima settimana nella sfida col PSG ci giocheremo la possibilità di andare almeno in Europa League”. Infine ha così commentato la prestazione dei giovani: “Sono contento dei ragazzi, hanno qualità. Miretti ha giocato tanto, al pari dei titolari. Soulé è entrato bene, bravo Iling. Potevamo sfruttare meglio alcune situazioni ma sono stati bravi“.