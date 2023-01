Allegri: “Dispiace per Agnelli, Arrivabene, Cherubini e Nedved”. Ma non cita Paratici

In conferenza stampa Massimiliano Allegri ha voluto far sentire la sua vicinanza per Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene, Federico Cherubini, Pavel Nedved e Paolo Garimberti. “Oltre all’aspetto professionale c’è un rapporto umano che va oltre”. Non è un caso che Allegri abbia evitato di citare Fabio Paratici, a conferma di rapporti che si sono raffreddati da tempo.

Foto: profilo Twitter Juve