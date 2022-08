Allegri difende Vlahovic: “Ha toccato solo 9 palloni? Se ne tocca uno e fa gol, sono contento”

Vlahovic ha toccato solamente nove palloni nel match contro la Sampdoria. Cosa fare per migliorare questo dato? Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, è stato chiamato ad esprimersi anche su questo argomento. L’allenatore della Juve ha spiegato: “Se tocca un pallone e fa gol, io sono contento. Con la Samp abbiamo fatto un brutto primo tempo, l’ho visto anche io, ma le partite durano 95 minuti e nel secondo tempo la gara bisognava azzannarla. Abbiamo avuto occasioni e non le abbiamo sfruttate, ci è stato annullato un gol per poco. Poi nel primo tempo bisognava giocare meglio, è chiaro, ma vanno dati meriti anche alla Sampdoria. Le partite durano 95 e nel secondo tempo bisognava vincere”.

Foto: Twitter Juventus