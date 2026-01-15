Allegri: “Siamo stati resilienti e fortunati, rimasti in piedi grazie a Maignan. Fullkrug e Jashari entrati con lo spirito giusto”

15/01/2026 | 23:18:11

Allegri ha parlato a DAZN dopo Como-Milan: “Non è una questione di risvolti tattici. Siamo partiti con i quattro centrocampisti in fase di possesso per creare più linee di passaggio, con Fofana davanti le mezzali e davanti a Modric. All’inizio avevamo qualche linea di passaggio buona. Dopo lo svantaggio ci siamo disuniti, loro col portiere imbucavano molto e abbiamo rischiato su ripartenze e inserimenti a difesa schierato. Una volta trovato il pareggio e recuperato la partita a fine primo tempo ci ha tenuto in piedi Maignan, il Como è una squadra forte che gioca molto bene. Se gli dai velocità diventa un problema, devi subire il loro palleggio ai fini del risultato. Pci siamo messi con i 3 davanti, poi ho preferito cambiare una volta trovata la parità. Loro hanno iniziato a fare errori tecnici e lasciavano molti spazi, ho preferito ritornare come ad inizio partita. Stasera abbiamo subito tanti tiri e devo dire che la squadra è stata resiliente: voleva questo risultato e sapeva che era importante. Leao? Lui voleva calciare il rigore, ma Nkunku è un rigorista, così come Leao. In quel momento lì mi sono sentito di chiamare Nkunku e farlo tirare a lui. Molto semplice. Ho visto metà tribuna che ha esultato e pensavo che avesse sbagliato, invece dopo ho visto la panchina che ha esultato ed è andata bene. Rafa voleva tirare il rigore ma in quel momento lì ho deciso di farlo tirare a Nkunku. Fullkrug? Entrato con lo spirito giusto ma come lui anche Ricci, Jashari all’ultimo minuto. Diciamo che col Como non è facile giocare. Una volta che vai in svantaggio, abbiamo preso due-tre occasioni loro perché siamo andati un po’ scoordinati sulla palla e a quel punto ho preferito rinfoltire il centrocampo mettendo Leao e Saelemaekers sui lati per tamponare quel momento lì in cui il Como stava avendo superiorità e ha rischiato di fare il 2-0. Ci ha tenuto in piedi Maignan. Siamo stati bravi e fortunati a pareggiare su rigore, poi nel secondo tempo la partita è completamente cambiata”.

Foto: X Milan