Allegri dice tutto: il suo futuro, Alcaraz, Vlahovic ko e il ballottaggio per domani

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa Juve–Udinese di domani sera.“Il gruppo ha lavorato bene come tutte le settimane e non mi posso lamentare. Domani bisogna tornare alla vittoria perché nelle ultime due partite abbiamo fatto un punto, contro una squadra che secondo me per il valore che ha e per le partite che ha giocato non merita la classifica che ha. Perché ha perso molte partite nel finale. Bisogna avere grande rispetto, perché è una squadra fisica e ha buoni giocatori. Lucca è cresciuto moltissimo e ha giocatori che hanno tiro e dribbling. Non è facile. Il mio futuro? Per quanto mi vedo sulla panchina della Juventus, innanzitutto vediamo di finire bene questa stagione, poi ho ancora un anno di contratto e poi noi dipendiamo dai risultati e dal lavoro che svolgiamo. Per quanto riguarda il traguardo sono molto soddisfatto soprattutto perché domani raggiungo Marcello Lippi che ha fatto la storia del calcio italiano e della Juventus oltre al fatto che sono legato a lui in modo affettivo, perché è una persona straordinaria. Sono molto contento. Domani abbiamo una partita importante da vincere e passa in secondo piano. Vlahovic non ha niente di particolare, ha questo affaticamento sull’adduttore e settimana prossima dovrebbe essere a disposizione contro il Verona. Per quanto riguarda gli attaccanti porteremo Cerri dalla Next Gen. Chiesa sta bene così come Yildiz e Milik. Domani mattina valuterò e deciderò tra Yildiz e Chiesa chi giocherà. Alcaraz titolare? Pronto per giocare dall’inizio no, perché è un ragazzo arrivato da una settimana. Ha delle buone qualità e secondo me ha potenzialità per migliorare, ma è normale che dare giudizi dopo una settimana è difficile. Sicuramente il ragazzo si è messo a disposizione e ci tornerà utile da qui alla fine della stagione“.

Foto: Allegri Instagram