Allegri: “Di Maria tornerà carico, come Paredes. Rabiot non avrà problemi. Stiamo lavorando bene”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo l’amichevole vinta contro il Rijeka.

Queste le sue parole: “I reduci dal Mondiale sono in buone condizioni, hanno bisogno di ritrovare minuti ma soprattutto di calarsi nuovamente nelle partite. Ora dal 27 dicembre torneranno i brasiliani, mentre per gli argentini e per Rabiot servirà qualche giorno in più. La squadra si è allenata bene, hanno giocato molti giovani di qualità. Oggi meglio nel secondo tempo, ma arrivavamo da due giorni di lavoro importanti”.

Chi può recuperare per il 30 dicembre con lo Standard Liegi?

“Credo Chiesa, vediamo De Sciglio, Bonucci no, Vlahovic difficilmente. Poi rientreranno Alex Sandro e Danilo e molti avranno una condizione migliore”.

Il 3-5-2 è compatibile con le qualità di Di Maria?

“Il problema non esiste. Dal 4 gennaio al 5 giugno avremo da un minimo di 26 ad un massimo di 36 partite. Togliendo la sosta di marzo, è una partita ogni 4 giorni. Ci sarà bisogno di tutti, anche perché oramai le gare si giocano in 15. Di Maria ha fatto una finale straordinaria ed è un giocatore straordinario, dovrà essere un valore aggiunto nella seconda parte di stagione”.

Più complicato riportare sulla terra Di Maria e Paredes o rimotivare Rabiot?

“Per Rabiot non ci saranno problemi. Ma neanche per Di Maria e Paredes. Angel e Leo sanno che dovranno essere importanti nella seconda parte dopo una prima parte con qualche problemino fisico. Di Maria l’ho sentito, è bello carico così come Paredes. La squadra deve essere consapevole di avere davanti 5 mesi importanti, l’obiettivo minimo è restare fra i primi 4, ma anche cercare di avvicinare il più possibile il Napoli che sta viaggiando forte. Poi ci sarà l’Europa League, la Coppa Italia… Sarebbe bello arrivare in fondo e giocare 36 partite”.

Foto: Instagram Allegri