Allegri: “Di Maria è recuperato. Alex Sandro non so se rientra con il Monza. Szczesny? Lo valuto dopo”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Benfica, facendo un primo focus sugli infortunati e sui recuperati.

Queste le sue parole: “Abbiamo recuperato Di Maria, non so se lo schiererò dall’inizio. Szczesny lo valuterò dopo la conferenza, Alex Sandro ha avuto un problema all’adduttore e vedremo se ci sarà col Monza, Rabiot e Locatelli sono out. Abbiamo questi fuori e abbiamo recuperato Di Maria. Di esterni ho Cuadrado, De Sciglio, Danilo che può fare più ruoli… Meno male ce l’ho”.



Foto: twitter Juve