Allegri: “Di Maria? Ci aspettiamo sempre il massimo da lui. C’è Cuadrado, ma la prima scelta era Kean”

La Juventus non può sbagliare in casa del Maccabi Haifa, per la quarta giornata di Champions League, per non vedere definitivamente svanire l’obiettivo qualificazione. A pochi minuti prima del match è stato il tecnico Massimiliano Allegri a parlare a Sky, soprattutto sulle scelte di formazione: “Dipende dal fatto che Bremer ha giocato sempre, Kostic lo stesso. Cerco un po’ di ruotare perché ci vogliono energie fresche, Rugani ha più di cento partite nella Juventus e sono molto affidabili. Doveva giocare Kean, poi non è stato benissimo e ho preferito mettere Cuadrado avanti. Di Maria? Ci aspettiamo sempre il meglio da lui”.

Foto: instagram Allegri