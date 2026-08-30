Allegri: “De Bruyne sta meglio, McTominay ha avuto problemi di vesciche. Dobbiamo migliorare in difesa”

30/08/2026 | 21:14:17

Max Allegri ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Como: “De Bruyne sta meglio. Bisogna assolutamente migliorare una cosa: quando si difende bisogna essere più attenti. Quando alla fine del primo tempo concedi un angolo o un tiro, devi portarla sull’uno a uno. McTominay? Ha avuto dei problemi di vesciche, si allena a ranghi ridotti, speriamo di averlo nelle migliori condizioni possibili. Lang ha fatto una buona partita. Neres era da otto mesi che non giocava. E’ più difficile recuperare in questi momenti della stagione, vince chi sbaglia meno. Inter e Arsenal non decideranno la stagione del Napoli. Non è la partita di oggi che siamo troppo leggerini, ci lavoreremo”.

foto x napoli