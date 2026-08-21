Allegri: “De Bruyne può giocare ovunque. Badiashile non si è ancora allenato. Lucca ha fatto 2 gol in amichevole e può crescere”

21/08/2026 | 14:52:41

Conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia dell’esordio in Serie A contro il Genoa.

Su De Bruyne: “E’ arrivato in ritardo ma è già in una buona condizione, non credevo che dopo 10 giorni fosse già a questo livello. Dove può giocare… i grandi giocatori possono giocare ovunque, sanno giocare ovunque, riescono a trovare la posizione migliore”.

Su Favasuli e Badiashile: “Favasuli l’ho trovato bene, è giovane, è venuto con grande entusiasmo, l’altro per ora non c’è ancora notizia di un tesseramento e quindi alla prossima darò un giudizio migliore, avrò una settimana per vederlo. Era qui? Sì, ma non si è allenato”.

Sulla griglia di partenza: “Non parliamo di favorite, ma l’Inter ha lo Scudetto sul petto e quindi parte favorita come logico, ma quest’anno secondo me sarà un campionato avvincente, curioso, con 7 squadre, 8 con l’Inter… Napoli, Inter, Juventus, Milan, Como, Roma, Fiorentina e Atalanta che comunque daranno vita ad un bel campionato per le prime posizioni. E’ tutto da scoprire e bisogna essere bravi ed equilibrati, fra 15 giorni poi inizia la Champions ed è un altro obiettivo, un’altra competizione meravigliosa e c’è la Coppa Italia. La squadra deve restare competitiva in tutte le competizioni”.

Sugli attaccanti: “Gli attaccanti di ruolo ora sono Hojlund, Lucca, non dimentichiamo che Hojlund ha 23 anni, Lucca credo 25, ma sono entrambi di valore. Lucca è stato un investimento importante della società, ha fatto 2 gol in amichevole e può crescere ancora”.

Su Noa Lang: “Lang ha caratteristiche diverse, è un esterno, ma per quello che ho visto io è un buon giocatore, ha buone qualità tecniche ma tutti dobbiamo avere l’ambizione di migliorare tutti i giorni nell’allenamento. Sono anche giovani, non hanno certo 500 partite sulle spalle e possono migliorare, bisogna dargli fiducia e serve entusiasmo”.

Foto: X Napoli