Allegri: “De Bruyne? E’ stata un’incomprensione. Anguissa, Olivera e Alisson saranno a disposizione”

16/10/2026 | 13:39:46

Max Allegri ha parlato in conferenza stampa: “De Bruyne? Non ci sono assolutamente atteggiamenti suoi che mi infastidiscono, è stata una incomprensione in un momento anche particolare della partita, perché da 0-1 siamo passati 2-1, ma è finita lì, ne capitano e ne capiteranno di altri. E’ normale però che se ci capiamo subito è meglio. O io parlo inglese o lui italiano, ma lui è intelligente ed ha capito. Non ci sono assolutamente atteggiamenti suoi che mi infastidiscono, è stata una incomprensione in un momento anche particolare della partita, perché da 0-1 siamo passati 2-1, ma è finita lì, ne capitano e ne capiteranno di altri… E’ normale però che se ci capiamo subito è meglio. O io parlo inglese o lui italiano (ride, ndr), ma lui è intelligente ed ha capito. Anguissa, Olivera e Alisson saranno a disposizione, purtroppo abbiamo riperso Neres che soffre di questi infortuni ma Vergara e Favasuli stanno procedendo bene, non sono ancora vicini ma procedono bene, ma abbiamo anche McTominay ed altri che devono ritrovare la condizione giocando e la partita è una cosa diversa”.

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