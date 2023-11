Allegri dà fiducia a Vlahovic: “Sono sicuro che tornerà a segnare”

Nel corso della conferenza stampa pre derby d’Italia, Max Allegri ha avuto modo di dire la sua sulla situazione difficile che sta vivendo Vlahovic, soffermandosi sulla fase offensiva della Juventus. Le sue parole:

Su Vlahovic: “Difficilmente riesco a spiegare il calcio, non so come mai ma sono sicuro che tornerà a fare tanti gol da qui alla fine della stagione”.

Sul tandem d’attacco di domani: “Domani deciderò, Chiesa è tornato dalla nazionale facendo delle buone partite. Vlahovic sta bene così come Kean e Milik, domani deciderò fra questi ultimi tre”.

Foto: Allegri Twitter Juventus