Allegri: “Da domani inizia un mese divertente. Mckennie sarà titolare, non so ancora in che ruolo”

Massimiliano Allegri, nel corso della conferenza stampa di viglia di Napoli-Juventus, si è soffermato anche sulle prossime gare tra Champions e campionato dove i bianconeri saranno protagonisti: “Questo è il calendario e dobbiamo accettarlo con assoluta serenità. I sudamericani hanno giocato alle 3 stanotte, arriverebbero domattina a Napoli e ha poco senso rischiarli, anche perchè martedì abbiamo la prima di Champions. Domani abbiamo la formazione ideale per giocare contro il Napoli. Nei momenti di difficoltà dobbiamo tirare fuori qualcosa in più per uscirne fuori. Mckennie? Ha lavorato bene, domani sarà degli undici poi dovrò valutare dove farlo giocare. Difesa a 3? Dovrò decidere oggi. Domani faremo una grande partita contro il Napoli, non dobbiamo farci prendere dall’ansia e dalla fretta. Dobbiamo avere lo stesso equilibrio: non esaltarsi quando tutto va bene, neanche deprimerci quando vanno male le cose”.

Foto: Twitter Juve