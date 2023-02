Allegri: “Cuadrado e Bonucci ok, Pogba indietro. Lite col tifoso? Alla base di tutto c’è la Juve”

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus e Nantes, Massimiliano Allegri è tornato a parlare del battibecco avuto a distanza con un tifoso durante la partita di campionato contro la Fiorentina: “Non sono un condottiero, ma un allenatore. Alla base di tutto c’è la società, che è la base di tutti noi. Ci sono momenti e momenti, in alcuni momenti vanno fatte delle cose: adesso la compattezza deve fare la differenza, a una squadra a cui vengono tolti 15 punti dalla sera alla mattina c’è scombussolamento. E devi trovare situazioni per ricompattarci velocemente”.

Il tecnico poi fa il punto sull’infermeria bianconera: “Cuadrado recupera anche se non sarà al 100%. Bonucci ci sarà, sarà convocato per fargli respirare il clima squadra. Poi sono tutti disponibili tranne Pogba e Kaio Jorge. Speriamo di avere Paul prima possibile, è ancora indietro. Va valutato giorno dopo giorno, un passettino alla volta. Milik, prima non l’ho citato, sta recuperando ma ancora non è recuperato”.

Foto: Twitter Juventus