Allegri: “Critiche? Ci vogliono dottori bravi. Mi sembrava strano che Ronaldo…”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato in conferenza stampa dopo il 3-0 rifilato all’Atletico Madrid. Ecco le sue dichiarazioni: “Perfetti? No, siamo stati bravi a rimanere concentrati. Il rischio era quello di giocare una partita isterica, questa rimonta era stata caricata tanto e invece avevamo 95 minuti per ribaltarla. Sono stati molto bravi. Ronaldo decisivo? Mi sembrava strano che finisse la Champions con un solo gol. È stato bravo e sono stati bravi i ragazzi, è stata una bellissima partita, in una cornice stupenda che ha spinto la squadra. Abbiamo regalato una bella serata di calcio a tutti gli appassionati d’Italia. Se ora la Juve è favorita? No, è una delle pretendenti per vincere la Champions. Poi se si usciva dopo una prestazione del genere, pazienza. La Juventus deve giocare la Champions, sempre. Se non giochi l’ottavo di finale non puoi sognare la Champions, non serve studiare ad Harvard per questo. Se passi il girone puoi sperare, sennò o guardi l’Europa League o no. Se ora ho convinto tutti i tifosi ora? Chi critica non sono problemi miei, ma suoi. Che devo fare io? Da cinque anni abbiamo vinto quattro scudetti e 3/4. Due finali di Champions, quattro Coppe Italia, che altro devo fare io? Sono loro che si devono curare, ci vogliono dottori bravi. Poi le critiche fanno bene perché t’insegnano. E io mi diverto”, ha concluso Allegri.

Foto: Twitter ufficiale Juventus