Allegri: “Cremonese? Sconfitta maturata per errori commessi. Ecco dove bisogna intervenire”

28/08/2025 | 13:45:21

In vista della 2ª giornata di Serie A, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri ha presentato, in conferenza stampa, la prossima gara tra i rossoneri e il Lecce. Di seguito le dichiarazioni salienti dell’allenatore: “Contro la Cremonese? Come spesso dico, il calcio non si spiega. Si gioca. Abbiamo creato molto, avuto occasioni…la differenza è che abbiamo subìto gol perché sono stati commessi degli errori in quel momento. Contro il Bari, invece, Maignan ha fatto degli interventi determinanti. Nell’ultima amichevole contro una squadra con limiti oggettivi abbiamo subìto delle situazioni contro. Difensivamente, contro la Cremonese non avevamo l’idea di prendere gol, ma il calcio è così. Sta a me, insieme a tutto lo staff, migliorare queste situazioni difensive”.

Foto: X Milan