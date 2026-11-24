Allegri: “Credo che De Bruyne rimarrà fino a giugno. Mi è dispiaciuto toglierlo, ma l’età avanza per tutti”

24/11/2026 | 23:08:31

Le parole di Max Allegri a Sky Sport dopo il pareggio di Manchester: “De Bruyne? Mi è dispiaciuto toglierlo stasera, ma l’età avanza per tutti, è un giocatore straordinario. Credo che rimarrà con noi fino a giugno. È un risultato importante per la qualificazione, dispiace per non essere riusciti a vincere, ho detto ai ragazzi che è importante avere coraggio in Europa”.

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