Allegri: “CR7 non è convocato. L’esultanza? L’hanno fatta in 42mila, andrebbero squalificati tutti”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Genoa. Queste le sue dichiarazioni: “In questo momento deve regnare l’equilibrio, come dovrebbe regnare sempre. La Juve martedì ha fatto una cosa straordinaria, è riuscita a ribaltare il match d’andata. E’ stata una serata speciale e bella, e questo è il segnale più importante. Le cose vanno vissute e celebrate, ma una volta finito questo bisogna rituffarsi sul campionato perché abbiamo quattro partite prima della gara d’andata dei quarti di finale. Se Ronaldo verrà squalificato dalla Uefa? Assolutamente no. Martedì tutti hanno esultato e non ci sarà la squalifica. L’ho lasciato a casa per domani, bisogna recuperare e ha giocato tanto. Poi ci saranno per lui le due gare della nazionale e per questo l’ho lasciato a casa. Martedì dopo l’esultanza dei 42mila allo stadio ci sarebbe da squalificarli tutti. E invece non sarà così, non la vedo come una cosa strana ma solo come una esultanza“, ha concluso Allegri.

Foto: Twitter ufficiale Juventus