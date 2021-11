Allegri: “Cosa cambia con Rabiot titolare? Assolutamente niente. Bonucci ha un affaticamento al flessore”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato così della formazione scelta per affrontare la Fiorentina ai microfoni di DAZN:

Cosa cambia con Rabiot?

“Non cambia assolutamente niente. In quel ruolo c’è Bernardeschi e stasera lo fa Rabiot”.

Sulle altre novità.

“Il portiere ha avuto un problema al costato, Bonucci ha avuto un affaticamento al flessore e gli ho dato un turno di riposo, dato che Chiellini sta bene”.

Su McKennie.

“Sta crescendo, è diventato un giocatore più ordinato. in questo momento sta bene fisicamente e sta facendo buone prestazioni. Oltre a lui dobbiamo tutti fare una bella partita, metterci al loro pari e soprattutto fare una bella fase difensiva perché in casa non abbiamo subito reti solo contro Chelsea e Roma”.